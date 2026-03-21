Україна вперше в історії виграла золото ЧС у чоловічих стрибках у висоту у приміщенні

Легкоатлет Олег Дорощук став першим в історії України чемпіоном світу у стрибках у висоту у приміщенні.

24-річний українець виграв "золото" на світовій першості, яка проходить у польському місті Торунь.

Ця медаль найвищої проби стала першою для України за весь час виступів на чемпіонатах світу в приміщенні починаючи з 1993 року. Раніше українські атлети здобули дві срібні нагороди: у 2001 році Андрій Соколовський, а у 2014 році Андрій Проценко.

Для Дорощука це третій виступ на ЧС у приміщенні. У 2024 році він посів четверте місце, зупинившись за крок від подіуму, а у 2025-му став п'ятим.

Зазначимо, що вперше в історії представники України стали чемпіонами у чоловічих та жіночих стрибках у висоту на одному чемпіонаті світу.

Напередодні у жіночих стрибках наша Ярослава Магучіх виграла "золото" ЧС-2026 у приміщенні. Срібну медаль виборола ще одна українка – Юлія Левченко.