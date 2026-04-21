Марк Гриценко: На відкритому повітрі стрибати мені не дуже приємно

16-річний український стрибун у воду Марк Гриценко у парі виборов золоту медаль на Відкритому Кубку США, який днями завершився у Форт-Лодердейлі, штат Флорида. Українському дуету підкорився найвищий щабель п'єдесталу у стрибках з 10-метрової вишки.

Зовсім трошки не вистачило Гриценку до медалі в особистих змаганнях ("срібло" в Олексія Середи), українець у підумку залишився п'ятим.

Еклюзивно для Чемпіона Гриценко розповів про свою грубу помилку в особистих змаганнях, дует з Олексієм Середою та дискомфорт стрибати у відкритих басенах.

– У синхронних стрибка на вишці ви взяли золото з Олексієм Середою, ви вже не перший сезон разом, тож як можеш охарактеризувати ваш дует?

– Ми щодня тренуємо синхрон. Наша медаль лише доводить, що наша щоденна робота не марна. Ця медаль була очікуваною для нас. До цього ми з Олексієм стрибали разом на трьох етапах Кубку світу, на чемпіонаті Європи, а також на світовій першості, тож не можу сказати, що ми вже на 100% відчуваємо один одного, але точно ми знаємо як зробити так, щоб у нас вийшов синхрон – аби ми однаково відштовхнулись та виконали цей стрибок.

Марк Гриценко (зліва) та Олексій Середа – чемпіони відкритого Кубку США на вишці Федерація стрибків у воду України

– В індивідуалі тобі зовсім трохи не вистачило до нагороди. Що стало вирішальним у цьому виступі?

– В особистих змаганнях я грубо помилився під час виконання 4-го стрибка. Втратив понад 50 балів за цей стрибок. Саме цих балів потім мені не вистачило для нагороди. Тобто якби я не помилився, то це була б 100-відсоткова медаль. Але вже маємо, що маємо. Я буду робити висновки і працювати далі.

– Яку б оцінку ти сам собі поставив за обидві програми від 1 до 10, де 10 – найвищий бал?

– У синхронних стрибках я б поставив собі 7 з 10, а в індивідуальних.. мабуть теж 7 з 10. Завжди можна і потрібно робити краще, завжди можна вдосконалити всі стрибки на високі бали.

– У США ви стрибали на відкритому повітрі, чи додає це додаткових незручностей?

– На відкритому повітрі стрибати мені не дуже приємно. Це завжди якийсь додатковий стрес: то вітер подує, то голуб на перило сяде, як у мене колись було. Щоправда, то був не відкритий басейн, але так, може бути багато інцидентів.

– Попереду Суперфінал Кубку світу, які цілі ставиш собі на цих змаганнях?

– Зараз ми летимо на збори в Париж (в липні у столиці Франції відбудеться Євро-2026), це буде відновлювально-тренувальний збір. А вже після цього ми вирушимо в Пекін на Суперфінал Кубка світу. Я просто хочу показати хорошу боротьбу і робити все так, як я вмію, треба показати гарний результат і в синхроні, і в індивідуалі.

– До речі, в індивідуалі Олексій один із твоїх головних конкурентів. Чи готовий ти вже до цієї конкуренції?

– Ми з Олексієм завжди показуємо боротьбу між собою, тому звісно я готовий конкурувати і буду це робити на всі 100%.

Нагадаємо, українські стрибуни у воду вибороли 5 медалей на Кубку США та посіли друге загальнокомандне місце за підсумками змагань.