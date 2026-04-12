Конкурентка Магучіх повторила особистий рекорд сезону на чемпіонаті Австралії

29-річна австралійська стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс повторила особистий рекорд сезону, підкоривши висоту 1.99 метра на чемпіонаті з легкої атлетики в Австралії.

На турнірі в Сіднеї Оліслагерс пропустила шість висот і розпочала виступи з позначки 1.89 метра, взявши її з першої спроби. Висоту 1.93 метра вона та Елеанор Паттерсон подолали успішно, проте Паттерсон використала для цього дві спроби. Наступна планка на висоті 1.96 метра підкорилася лише Оліслагерс.

Залишившись у секторі наодинці, легкоатлетка замовила 1.99 метра та взяла цю висоту з третьої спроби, тим самим 29-річна австралійка перевершила свій попередній найкращий результат у поточному сезоні – 1.96 метра, який вона здобула на чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики в приміщенні.

Зазначимо, що вона вчетверте поспіль виграла національний чемпіонат. Срібну нагороду турніру здобула Паттерсон (1.96 м), а бронзу отримала Емілі Вілан (1.93 м).

Додамо, що Оліслагерс є олімпійською медалісткою, у її доробку два "срібла" Токіо-2021 та Парижу-24. Також вона тріумфувала у Діамантовій лізі-2025, до цього вона за два роки участі в турнірі посідала другі місця.

А на останньому чемпіонаті світу в приміщенні, який проходив у польському Туруні, вона поступилася українці Ярославі Магучіх та здобула срібну медаль разом із Юлією Левченко та Ангеліною Топич.