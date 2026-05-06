Геращенко вперше після народження дитини виступить на етапі Діамантової ліги

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 року зі стрибків у висоту Ірина Геращенко візьме участь у змаганнях на етапі Діамантової ліги.

Про це повідомили організатори турніру.

31-річна українська легкоатлетка потрапила до списку учасниць етапу Діамантової ліги в китайському Сямені, який пройде 23 травня. До попереднього списку учасниць також увійшла українка Юлія Левченко.

Для Ірини Геращенко цей сезон у Діамантовій лізі стане сьомим у спортивній кар'єрі. На рахунку української стрибунки є два "золота" на етапах в Юджині-2021 та в польському Хожуві-2023, сім срібних нагород та п'ять бронзових.

Востаннє Геращенко виступала на змаганнях Діамантової ліги у вересні 2024 року, коли на фіналі в Брюселі здобула бронзову медаль, підкоривши висоту 1,92 м.

Після виступу в Бельгії Ірина зробила перерву в кар'єрі через вагітність. У червні 2025 року зіркова легкоатлетка стала мамою, а вже на початку липня того року відновила тренування.

Після повернення з декретної відпустки Геращенко виграла командний чемпіонат України в приміщенні та стала бронзовою призеркою Золотого туру в приміщенні.