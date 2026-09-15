Магучіх номінована на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією European Athletics
Українка Ярослава Магучіх опинилася серед претенденток на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією Європейської легкоатлетичної асоціації (European Athletics).
Про це повідомляє пресслужба організації.
24-річна стрибунка у висоту буде змагатися за цю нагороду з 9 конкурентками у різних спортивних дисциплінах.
Голосування ділиться на 4 частини. Участь беруть громадськість, федерації-члени European Athletics, представники ЗМІ та експерти. Кожна з цих груп становить 25% від загальної кількості голосів.
Спочатку будуть оголошені три фіналістки, це відбудеться 1 жовтня. А вже 24 жовтня стане відомо ім'я переможниці.
Номінантки на нагороду
- Надя Батоклетті (Італія) – біг на 3000 м, 5000 м, 10000 м
- Софія Фіоріні (Італія) – марафонська спортивна ходьба
- Емі Гант (Велика Британія) – біг на 100 м, 200 м
- Джорджія Гантер-Белл (Велика Британія) – біг на 800 м, 1500 м
- Генрієтте Єгер (Норвегія) – біг на 400 м
- Ярослава Магучіх (Україна) – стрибки у висоту
- Марія Перес (Іспанія) – напівмарафонська спортивна ходьба
- Джессіка Схілдер (Нідерланди) – штовхання ядра
- Одрі Верро (Швейцарія) – біг на 800 м
- Емма Заплеталова (Словаччина) – біг на 400 м з бар'єрами
Зауважимо, що Магучіх – єдина, хто представляє у списку стрибки у висоту. У цьому році українська легкоатлетка виграла перший в історії абсолютний чемпіонат світу, здобула золоті медалі світової першості в приміщенні та Євро.
Окрім того, спортсменка посіла друге місце у фіналі Діамантової ліги в Брюсселі. Додамо, що Магучіх вже вигравала звання найкращої легкоатлетки за версією European Athletics у 2024 році.