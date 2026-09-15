Магучіх анонсувала повернення в Україну

Переможниця Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики у стрибках у висоту Ярослава Магучіх анонсувала своє повернення в Україну.

Її слова передає фінське видання Iltalehti.fi.

"Зараз я повернуся до України приблизно на місяць. Після чого почну готуватися до наступного сезону та Лос-Анджелеса" – сказала Магучіх.

Рекордсмен світу з нетерпінням чекає повернення додому. Вона рада буде побачитися з рідними в Дніпрі.

"Я щаслива, бо моє рідне місто, родина та друзі допомагають мені морально відновитися. Там я можу зарядитися енергією, незважаючи на всі бомбардування та стрес, який я переживаю вдома (через війну – прим.)".

Цього року більшість часу спортсменка проживала в Бельгії.

Раніше Ярослава висловила розчарування тим, що спортивні федерації повертають російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

Нагадаємо, на початку вересня Магучіх здобула "срібло" у фіналі Діамантової ліги. Під час Абсолютного чемпіонату світу українка виграла "золото" у стрибках у висоту.