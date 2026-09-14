Магучіх після історичної перемоги на абсолютному чемпіонаті світу показала атмосферний вечір у Будапешті

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх після тріумфу на абсолютному чемпіонаті світу-2026 поділилася з фанатами атмосферним відео з Будапешта.

Спортсменка вирушила на вечірню прогулянку Дунаєм і показала столицю Угорщини з особливо красивого ракурсу.

Магучіх провела вечір на борту прогулянкового судна, насолоджуючись краєвидами міста. Українка позувала на тлі однієї з головних візитівок Будапешта — будівлі угорського парламенту, яка в цей час була яскраво підсвічена.

Атмосферні кадри стали своєрідним продовженням насиченого дня для Ярослави, адже перед цим вона вписала своє ім'я в історію легкої атлетики. Українка стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу-2026 у стрибках у висоту.

Для перемоги Магучіх вистачило результату 1,99 метра. Головною суперницею українки стала австралійка Нікола Оліслагерс, яка залишилася в секторі разом із Ярославою, але висоту 1,99 м подолати не змогла.

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Ще одна українка Ірина Геращенко завершила виступ на висоті 1,95 м, тоді як Юлія Левченко вибула на 1,91 м. Після такого тріумфу Магучіх отримала можливість трохи відпочити та насолодитися вечірнім Будапештом.

Раніше повідомлялося, що українець Олег Дорощук завершив виступ на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики у стрибках у висоту на четвертому місці.