Хотілося стрибнути трішечки вище: Магучіх – про історичний тріумф на абсолютному ЧС-2026

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх заявила, що рада своєму тріумфу на абсолютному чемпіонаті світу-2026, хоч і прагнула стрибнути ще вище, ніж у неї в підсумку вийшло.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Я дуже рада виграти цей трофей і завершити сезон на гарній ноті. Звичайно, хотілося стрибнути трішечки вище, але найголовніше, що трофей є. Це перший такий чемпіонат світу, і я його виграла".

Окрім того, Магучіх позитивно відгукнулась про формат новоствореного турніру. За її словами, виступ у такому форматі дарує відчуття зірковості. Українка висловила сподівання щодо продовження цих змагань у подальшому.

"Мені дуже подобається, чесно, тому що вся увага на спортсменів. Я дійсно відчувала себе, і дівчата відчували, що ми – зірки цього стадіону. Ми і є зірки в секторах, але тут це по-іншому. До кожної трансляції все було зручно: були картки, було видно, хто і де стрибає. Це дуже круто, сподіваюсь, такі змагання проводитимуться і надалі".

Як відомо, Ярослава Магучіх стала першою в історії абсолютною чемпіонкою в стрибках у висоту. Їй для цього результату вистачило подолати 1,99-метрову планку. Представниці Австралії Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон посіли друге та третє місце відповідно.

Зауважимо, що цьогорічний абсолютний чемпіонат світу є першим в історії. Призовий фонд за перемогу на турнірі складає 150 тисяч доларів США.