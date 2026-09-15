Магучіх засудила спортивні федерації, які дозволили повернутися росіянам

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх незадоволена тим, що різні спортивні федерації зняли обмеження зі спортсменів із Росії та Білорусі.

Її слова передає фінське видання Iltalehti.fi.

" Я думаю, що це божевілля, бо нічого не змінилося. Нічого. Я б також хотіла готуватися та тренуватися вдома, але мені потрібно бути далеко від України, далеко від батьків та друзів. Ми повністю розлучені".

Ярослава додала, що Київ та інші міста Україні регулярно потрапляють під бомбардування ракетами або дронами.

"Наприклад, Київ протягом тижня був об'єктом атак. Удари лунають щодня, і жахливі відео поширюються безперервно. Лише кілька днів тому було завдано удару по моєму рідному місту (Дніпру – прим.), тож ситуація є шокуючою. На жаль, нічого не змінилося, але у нас є надія. Я вірю, що надія допомагає нам жити й рухатися вперед. Українці є дуже сильними", – сказала Магучіх.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав спортивним федераціям повноваження вирішувати питання про обмеження для російських спортсменів самостійно. Наприклад, Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) нещодавно вирішила скасувати всі обмеження.

Однак Всесвітня федерація легкої атлетики (World Athletics) вирішила дотримуватися своєї жорсткої лінії: вона не дозволить росіянам брати участь у своїх змаганнях.

Росія подала апеляцію на це рішення до Апеляційного спортивного суду (CAS), але голова WA Себастьян Коу запевнив журналістів Iltalehti в Будапешті (там проходив Абсолютний чемпіонат світу – прим.), що лінія залишиться незмінною.

"Ми маємо намір захищати свою позицію. Завдання міжнародної спортивної федерації полягає в тому, щоб приймати рішення, які, на її думку, найкраще відповідають інтересам її спортсменів. Ми ухвалили рішення консенсусом і будемо його захищати", – заявив функціонер.

Ярослава дуже вдячна Себастьяну за його позицію, а також за допомогу на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Я дуже вдячна Себастьяну Коу за його рішення, бо це справді важке та сильне рішення. Він завжди підтримував українських спортсменів і цікавився, як у нас справи. Він завжди каже, що найголовніше – це те, що ми цілі та в безпеці. Я дуже вдячна за це".

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Нагадаємо, на початку вересня Магучіх здобула "срібло" у фіналі Діамантової ліги. Під час Абсолютного чемпіонату світу українка виграла "золото" у стрибках у висоту.