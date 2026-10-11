На честь Магучіх назвали астероїд

На честь зіркової української легкоатлетки Ярослави Магучіх назвали астероїд поблизу Юпітера.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Цей астероїд було відкрито 9 березня 2002 року на горі Бігелоу (штат Арізона, США). Спочатку він мав попереднє позначення 2002 EB110, проте потім був названий (57915) Mahuchikh на честь української спортсменки.

Нагадаємо, у 2026 році Магучіх виграла перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, здобула золоті медалі світової першості в приміщенні та Євро. Окрім того, спортсменка посіла друге місце у фіналі Діамантової ліги в Брюсселі.

Українка є чинною рекордсменкою світу в стрибках у висоту, а також олімпійською чемпіонкою та чемпіонкою світу в цій дисципліні.