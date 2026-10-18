Магучіх ефектно повернулася до тренувань: українська зірка показала запальне відео з пляжу

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася яскравим відео, яким продемонструвала повернення до тренувального процесу.

Олімпійська чемпіонка влаштувала ефектне перевтілення з модного образу у спортивну форму, а потім показала, як працює над фізичною підготовкою просто на пляжі.

У ролику Магучіх спочатку постала перед камерою в стильному костюмі, однак уже за мить після ефектного стрибка змінила образ на спортивний. Такий формат відео додав публікації динаміки та підкреслив готовність українки знову зосередитися на тренуваннях.

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На пляжі легкоатлетка виконувала стрибкові вправи на піску, а також працювала над балансом, проходячи дерев'яною балкою під керівництвом тренера. Таким чином Магучіх показала частину своєї підготовки, яка допомагає підтримувати необхідні для стрибків у висоту фізичні якості.

Свій допис спортсменка підписала англійською фразою "Let's go to work", що перекладається як "Час до роботи".

Нагадаємо, напередодні Ярослава стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу-2026 у стрибках у висоту.

За свої успіхи українська стрибунка у висоту стала найкращою спортсменкою вересня за версією Національного олімпійського комітету.