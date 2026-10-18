Магучіх ефектно повернулася до тренувань: українська зірка показала запальне відео з пляжу
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася яскравим відео, яким продемонструвала повернення до тренувального процесу.
Олімпійська чемпіонка влаштувала ефектне перевтілення з модного образу у спортивну форму, а потім показала, як працює над фізичною підготовкою просто на пляжі.
У ролику Магучіх спочатку постала перед камерою в стильному костюмі, однак уже за мить після ефектного стрибка змінила образ на спортивний. Такий формат відео додав публікації динаміки та підкреслив готовність українки знову зосередитися на тренуваннях.
На пляжі легкоатлетка виконувала стрибкові вправи на піску, а також працювала над балансом, проходячи дерев'яною балкою під керівництвом тренера. Таким чином Магучіх показала частину своєї підготовки, яка допомагає підтримувати необхідні для стрибків у висоту фізичні якості.
Свій допис спортсменка підписала англійською фразою "Let's go to work", що перекладається як "Час до роботи".
Нагадаємо, напередодні Ярослава стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу-2026 у стрибках у висоту.
За свої успіхи українська стрибунка у висоту стала найкращою спортсменкою вересня за версією Національного олімпійського комітету.