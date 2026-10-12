Магучіх зачарувала осіннім образом у Дніпрі: легкоатлетка похизувалася стильним луком

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася новими світлинами в соціальних мережах, на яких продемонструвала стильний осінній образ.

Олімпійська чемпіонка вирішила насолодитися останніми сонячними днями цієї осені у рідному Дніпрі та водночас похизувалася модним луком.

На опублікованих фото Ярослава постала у шкіряних штанях, сірому светрі та чорному капелюсі від відомого українського дизайнера Руслана Багінського.

Читайте також : На честь Магучіх назвали астероїд

Поєднання стриманих кольорів і стильних деталей створило елегантний образ, який чудово пасує до осінньої атмосфери.

"Ловлю останні сонячні промінчики цієї осені в рідному Дніпрі", — підписала публікацію Магучіх.

Нагадаємо, напередодні Ярослава стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу-2026 у стрибках у висоту.

За свої успіхи українська стрибунка у висоту стала найкращою спортсменкою вересня за версією Національного олімпійського комітету.