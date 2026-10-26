Магучіх підкорює Беверлі-Гіллз: олімпійська чемпіонка показала стильні фото зі США

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх потішила шанувальників новою серією фотографій зі Сполучених Штатів Америки.

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту опублікувала в Instagram яскраві кадри з Беверлі-Гіллз – одного з найпрестижніших міст Каліфорнії, розташованого неподалік Лос-Анджелеса.

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25-річна спортсменка насолоджується сонячною погодою, прогулюється мальовничими вулицями та позує на тлі знаменитого напису Beverly Hills.

Для прогулянки Ярослава обрала світло-жовтий комплект із короткого топа та шортів, доповнивши образ сонцезахисними окулярами, яскравими сережками й невеликою білою сумочкою.

Нагадаємо, напередодні Ярослава стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу-2026 у стрибках у висоту.

За свої успіхи українська стрибунка у висоту стала найкращою спортсменкою вересня за версією Національного олімпійського комітету.