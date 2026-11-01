Від спортивного образу до білої сукні: Магучіх ефектно змінила стиль і підкорила соцмережі

Українська зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх потішила своїх прихильників новим стильним відео у соціальних мережах.

Цього разу одна з найкращих стрибунок у висоту у світі показала ефектне перевтілення. Спочатку Ярослава постала у звичному спортивному образі, а вже за мить змінила його на більш елегантний.

Магучіх приміряла милу білу сукню, доповнивши свій образ модним годинником і маленькою білою сумочкою.

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У такому вбранні українська легкоатлетка вирушила на прогулянку містом, продемонструвавши, що її стиль може бути не менш ефектним, ніж виступи у секторі.

"Там, де елегантність зустрічається з точністю", — підписала відео Ярослава.

Нагадаємо, наразі Магучіх готується до зимового сезону та тестує тренувальну базу у Лос-Анджелесі.

Раніше повідомлялося, що на честь зіркової української легкоатлетки назвали астероїд поблизу Юпітера.