Від спортивного образу до білої сукні: Магучіх ефектно змінила стиль і підкорила соцмережі
Українська зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх потішила своїх прихильників новим стильним відео у соціальних мережах.
Цього разу одна з найкращих стрибунок у висоту у світі показала ефектне перевтілення. Спочатку Ярослава постала у звичному спортивному образі, а вже за мить змінила його на більш елегантний.
Магучіх приміряла милу білу сукню, доповнивши свій образ модним годинником і маленькою білою сумочкою.
У такому вбранні українська легкоатлетка вирушила на прогулянку містом, продемонструвавши, що її стиль може бути не менш ефектним, ніж виступи у секторі.
"Там, де елегантність зустрічається з точністю", — підписала відео Ярослава.
Нагадаємо, наразі Магучіх готується до зимового сезону та тестує тренувальну базу у Лос-Анджелесі.
Раніше повідомлялося, що на честь зіркової української легкоатлетки назвали астероїд поблизу Юпітера.