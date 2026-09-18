Магучіх: Не все склалося в літньому сезоні

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх оцінила свої виступи в сезоні 2026 року.

Слова легкоатлетки наводить Суспільне спорт.

"Зимовий сезон був гарний для мене. Не все склалося в літньому, але я рада, що завершила його. Далі в мене відпустка в Іспанії, а на свій день народження повертаюся до рідного Дніпра.

Ще за тиждень до абсолютного чемпіонату світу я зрозуміла, що забиратиму титул, бо дуже хочеться. Завершила сезон на гарній ноті", – заявила українка.