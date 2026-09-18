Магучіх: Не все склалося в літньому сезоні
Ярослава Магучіх
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Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх оцінила свої виступи в сезоні 2026 року.
Слова легкоатлетки наводить Суспільне спорт.
"Зимовий сезон був гарний для мене. Не все склалося в літньому, але я рада, що завершила його. Далі в мене відпустка в Іспанії, а на свій день народження повертаюся до рідного Дніпра.
Ще за тиждень до абсолютного чемпіонату світу я зрозуміла, що забиратиму титул, бо дуже хочеться. Завершила сезон на гарній ноті", – заявила українка.
У 2026 році Магучіх виграла перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, здобула золоті медалі світової першості в приміщенні та Євро. Окрім того, спортсменка посіла друге місце у фіналі Діамантової ліги в Брюсселі.