Магучіх влаштувала справжню казку в Барселоні: мильні бульбашки та несподіваний момент

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх продовжує ділитися яскравими моментами своєї подорожі Іспанією.

24-річна олімпійська чемпіонка показала нові атмосферні кадри з Барселони, де випадкова ситуація перетворила звичайну прогулянку на маленьке свято.

На фотографіях Магучіх позує біля фонтану в знаменитому парку Цитаделі. Навколо спортсменки літають десятки мильних бульбашок, які додають знімкам особливої легкої та казкової атмосфери.

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Схоже, саме такі неплановані моменти Ярослава найбільше цінує під час подорожей. Спортсменка зізналася, що одним кадром цього разу не обійшлося, тож фотосесія біля фонтану перетворилася на цілу серію яскравих спогадів.

"Напевно, одна з моїх улюблених речей у подорожах — це маленькі моменти, яких зовсім не було в планах. Цей якраз такий. Одним кадром не обійшлося", — написала Магучіх.

Нагадаємо, напередодні українка стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу-2026 у стрибках у висоту.

Для перемоги Магучіх вистачило результату 1,99 метра. Головною суперницею українки стала австралійка Нікола Оліслагерс, яка залишилася в секторі разом із Ярославою, але висоту 1,99 м подолати не змогла.