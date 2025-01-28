Find your balance: Магучіх з подругою виконала модний челендж з йоги

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розриває соціальні мережі новим відео, виконуючи доволі складний трюк.

Олімпійська чемпіонка згодилася повторити челендж з йоги "Find your balance", в якому треба у парній роботі витримати свого партнера.

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Ярослава Магучіх похизувалася результатом перед фанатами, при цьому вказавши, що вийшов трюк далеко не з першої спроби.

Нагадаємо, 2024 рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.