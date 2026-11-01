Обійшов воротаря і влучив у поперечину: кривдник Арсенала відзначився шаленим промахом у порожні ворота

Нападник Флітвуда Аарон Лупало став автором справжнього футбольного курйозу в матчі проти Бристоль Роверс.

20-річний форвард отримав чудову нагоду оформити гол і, здавалося, зробив для цього абсолютно все. Лупало пробіг із м'ячем близько 15 метрів, обійшов голкіпера та опинився перед повністю порожніми воротами.

Читайте також : Відео Голкіпер у Швеції забив курйозний автогол під час прийому м’яча: такого фейлу не чекав ніхто

Але саме в цей момент сталося неймовірне. Замість того щоб спокійно відправити м'яч у сітку, нападник влучив у поперечину, після чого м'яч вилетів назад у поле.

На щастя для Лупало, цей шалений промах не вплинув на підсумок зустрічі. Флітвуд здобув перемогу з рахунком 3:1, а сам Аарон ще й відзначився першим голом своєї команди.

Особливо іронічно, що лише кілька днів тому саме Лупало став одним із героїв сенсації в Кубку ліги. Молодий форвард забив у ворота Арсенала та допоміг Флітвуду вибити "канонірів" із турніру — після нічиєї 1:1 команда перемогла у серії пенальті з рахунком 5:3.