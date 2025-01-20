Магучіх анонсувала перший турнір, на якому виступить у 2025 році

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх повідомила, що відкриє змагальний сезон 2025 року на турнірі в італійському Удіне, який відбудеться 6 лютого.

Про це українська легкоатлетка написала в Instagram.

"Змагатимусь на турнірі Udin Jump Development, на якому вже вигравала у 2021 році з результатом два метри. А поки – розбігуюсь на улюблених бар'єрах", – повідомила Ярослава, додавши відео з тренування.

Нагадаємо, минулий рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.