Влаштував цирк у ринзі і жорстко поплатився: боксер провокував суперника, а той брутально нокаутував його
Американський боксер Райделл Букер вирішив перетворити поєдинок на справжнє шоу, однак його зухвала поведінка завершилася вкрай неприємно. Суперник не став терпіти провокації та жорстоко покарав американця, відправивши його в нокаут.
Під час бою проти шведа Адріана Граната Букер постійно намагався вивести опонента з рівноваги. Американець кривлявся, демонстративно відвертався від суперника та всіляко показував свою зневагу, ніби зовсім не сприймав небезпеку в ринзі.
Втім, така тактика зіграла з ним злий жарт. У заключному, десятому раунді Гранат дочекався свого моменту та потужним ударом відправив Букера на канвас.
Американець опинився у важкому нокауті, а швед здобув дострокову перемогу. Відео ефектної розв'язки швидко привернуло увагу вболівальників у соцмережах.
Цікаво, що Райделл Букер свого часу зустрічався з доволі серйозними суперниками. У його послужному списку поєдинки проти Джеймса Тоні, Філіпа Хрговича, Отто Валліна, Джеральда Франкліна та українського боксера Віктора Вихриста.
Для Адріана Граната ця перемога стала вже другою після повернення на професійний ринг. У вересні 2026 року швед відновив кар'єру після восьмирічної паузи та одразу гучно заявив про себе, нокаутувавши Максиміліано Сосу вже в першому раунді.
Раніше повідомлялося, що Даніель Дюбуа в бою за чемпіонський пояс WBO жорстко нокаутував Фабіо Вордлі.