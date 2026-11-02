Кинув собі виклик поза полем: легенда АПЛ пробіг Нью-Йоркський марафон у 40 років

Уболівальники англійського футболу були неабияк здивовані, коли серед десятків тисяч учасників Нью-Йоркського марафону помітили добре знайоме обличчя.

Легенда Прем'єр-ліги Джеймс Мілнер, який ще зовсім недавно виступав на футбольному полі, вирішив випробувати себе в одному з найпрестижніших забігів світу.

40-річний англієць завершив футбольну кар'єру наприкінці минулого сезону, встановивши рекорд Прем'єр-ліги за кількістю проведених матчів. Проте довго без серйозного виклику Мілнер не залишався та майже одразу розпочав підготовку до свого першого марафону.

Ексфутболіст Ліверпуля та Манчестер Сіті подолав класичну дистанцію в 42,195 кілометра, яка проходить через усі п'ять районів Нью-Йорка та фінішує в Центральному парку.

Мілнер біг у яскравому жовтому екіпіруванні, а вболівальники, які помітили футбольну зірку на дистанції, не приховували свого здивування. За даними трекера забігу, англієць подолав марафон за 3 години 9 хвилин і 4 секунди, підтримуючи вражаючий темп.

JAMES MILNER RUNS NYC MARATHON IN 3 HOURS, 9 MINS, 4 SECS 👏 https://t.co/79hkqyn0oc — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 1, 2026

Цікаво, що до забігу Мілнер готувався за допомогою моделі штучного інтелекту. Колишній футболіст розповідав, що обговорював із комп'ютером різні варіанти підготовки та тренувався по три-чотири рази на тиждень.

Водночас головною метою для нього був не результат на секундомірі. Два роки тому Мілнер переніс операцію на коліні, після якої зіткнувся із серйозними проблемами — через пошкодження нерва він протягом шести місяців не міг нормально піднімати стопу.

Нагадаємо, Мілнер завершив кар'єру гравця влітку поточного року. За Ліверпуль він виступав у 2015 – 2023 роках, відзначившись 26 голами в 332 матчах у всіх турнірах. Вигравав із клубом АПЛ і Лігу чемпіонів.

Свого часу футболіст також захищав кольори Лідса, Свіндона, Ньюкасла, Астон Вілли, Манчестер Сіті та Брайтона. В 2009 – 2016 роках провів 61 матч і забив 1 гол за збірну Англії.