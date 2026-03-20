Будемо робити все можливе, щоб вибороти найвищу сходинку п'єдесталу, – Магучіх поділилась очікуваннями перед ЧС-2026

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилася очікуваннями перед фіналом чемпіонату світу-2026 з легкої атлетики у приміщенні.

Престижний старт відбудеться у польському Торуні. Уродженка Дніпра розповіла про свій бойовий настрій напередодні ЧС. Магучіх запевнила, що буде старатися підкорити якомога більшу висоту, аби піднятися на першу сходинку п'єдесталу.

"Дуже цікаво повертатися сюди, тому що я була тут в 2021-му, але на чемпіонаті Європи. Але тепер це мій четвертий чемпіонат світу в приміщенні. Звичайно, настрій бойовий, готова стрибати якомога вище і будемо робити все можливе, щоб вибороти найвищу сходинку п'єдесталу", – сказала Ярослава.

Відзначимо, що Україна буде представлена на першості, яка триватиме протягом 20-22 березня, 5-ма спортсменами, троє з яких будуть змагатися якраз за медалі у стрибках у висоту – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Олег Дорощук.

Жіночий фінал зі стрибків у висоту розпочнеться сьогодні, 20 березня, о 12:39 (за київським часом). Натомість чоловічий фінальний старт запланований на 21 березня. Початок – о 13:15 (за Києвом).

В Україні легкоатлетичні змагання транслюватимуть платформи Суспільного: телеканал Суспільне Спорт, сайт і регіональні канали. Також трансляції наживо будуть доступні на телеканалах Євроспорт.

Нагадаємо, що попередній чемпіонат світу-2025 відбувся у китайському Нанкіні. Тоді єдину медаль Україні принесла Ярослава Магучіх, яка з результатом 1,95 здобула бронзову нагороду.

