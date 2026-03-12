Оголошено склад збірної України з легкої атлетики на ЧС-2026 у приміщенні
Ярослава Магучіх
ФЛАУ
Збірна України з легкої атлетики визначилась зі складом на чемпіонат світу у приміщенні.
Заявка "синьо-жовтих" була опублікована на World Athletics.
Наша команда виступить на турнірі складом із п'яти спортсменів. Україна буде представлена у двох дисциплінах.
Склад збірної України на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні
- Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Олег Дорощук
- Біг на 60 метрів з бар'єрами: Олег Кукота та Дмитро Багінський.
Зазначимо, що ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні триватиме з 20 по 22 березня. Змагання відбуватимуться в польському Торуні.
Нагадаємо, що в минулому році на цьому турнірі, який тоді приймав китайський Нанкін, Україна здобула одну медаль. Бронзовою призеркою стала Ярослава Магучіх.