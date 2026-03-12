Українська правда
Оголошено склад збірної України з легкої атлетики на ЧС-2026 у приміщенні

Денис Іваненко — 12 березня 2026, 11:41
Ярослава Магучіх
Збірна України з легкої атлетики визначилась зі складом на чемпіонат світу у приміщенні.

Заявка "синьо-жовтих" була опублікована на World Athletics.

Наша команда виступить на турнірі складом із п'яти спортсменів. Україна буде представлена у двох дисциплінах.

Склад збірної України на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні

  • Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Олег Дорощук
  • Біг на 60 метрів з бар'єрами: Олег Кукота та Дмитро Багінський.

Зазначимо, що ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні триватиме з 20 по 22 березня. Змагання відбуватимуться в польському Торуні.

Нагадаємо, що в минулому році на цьому турнірі, який тоді приймав китайський Нанкін, Україна здобула одну медаль. Бронзовою призеркою стала Ярослава Магучіх. 

