Оголошено склад збірної України з легкої атлетики на ЧС-2026 у приміщенні

Збірна України з легкої атлетики визначилась зі складом на чемпіонат світу у приміщенні.

Заявка "синьо-жовтих" була опублікована на World Athletics.

Наша команда виступить на турнірі складом із п'яти спортсменів. Україна буде представлена у двох дисциплінах.

Склад збірної України на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні

Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Олег Дорощук

Біг на 60 метрів з бар'єрами: Олег Кукота та Дмитро Багінський.

Зазначимо, що ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні триватиме з 20 по 22 березня. Змагання відбуватимуться в польському Торуні.

Нагадаємо, що в минулому році на цьому турнірі, який тоді приймав китайський Нанкін, Україна здобула одну медаль. Бронзовою призеркою стала Ярослава Магучіх.