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Це мій третій великий донат: Магучіх пояснила свою пожертву ЗСУ

Олександр Булава — 19 серпня, 20:00
Це мій третій великий донат: Магучіх пояснила свою пожертву ЗСУ
Ярослава Магучіх
Getty Images

Українська легкоатлетка та чемпіонка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх пояснила заради чого зробила пожертвувала мільйон гривень на збір Ігора Лаченкова.

Про це Ярослава розповіла у Twitter.

"- скільки тобі потрібно для щастя?

- один мільйон гривень нуль копійок.

А якщо без жартів, це мій третій великий, а головне - публічний донат. Я хочу нагадати, що будь-яка щоденна сума для ЗСУ - це крок до перемоги.

Сказати, що не буває маленьких донатів і подякувати хлопцям (Ігору Лаченкову та Євгену Проніну) за те, що протягом всіх років організовують збори, які рятують життя і нищать ворогів", — написала Магучіх.

Нагадаємо, напередодні Магучіх пожертвувала українським зоозахисникам частину призових за олімпійське золото, а також задонатила 500 тисяч гривень благодійному фонду "Янголи Азову".

Раніше дворазова олімпійська чемпіонка та найтитулованіша олімпійська спортсменка в історії України Ольга Харлан продала на аукціоні свою шаблю, завдяки якій, українська команда фехтувальниць здобула золоту медаль на Олімпійських іграх 2024. Виручені кошти пішли на потреби ЗСУ.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Магучіх задонатила значну суму на збір Лачена
Магучіх задонатила 5-значну суму на фонд "Янголи Азову"
Магучіх пожертвувала українським зоозахисникам частину призових за олімпійське золото
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