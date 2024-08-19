Це мій третій великий донат: Магучіх пояснила свою пожертву ЗСУ

Українська легкоатлетка та чемпіонка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх пояснила заради чого зробила пожертвувала мільйон гривень на збір Ігора Лаченкова.

Про це Ярослава розповіла у Twitter.

"- скільки тобі потрібно для щастя?

- один мільйон гривень нуль копійок.

А якщо без жартів, це мій третій великий, а головне - публічний донат. Я хочу нагадати, що будь-яка щоденна сума для ЗСУ - це крок до перемоги.

Сказати, що не буває маленьких донатів і подякувати хлопцям (Ігору Лаченкову та Євгену Проніну) за те, що протягом всіх років організовують збори, які рятують життя і нищать ворогів", — написала Магучіх.