Магучіх показала сонячну фотосесію з Лос-Анджелеса: легкоатлетка поділилася кадрами з тренування
Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх потішила підписників новою фотосесією. Цього разу легкоатлетка опублікувала серію яскравих кадрів із Лос-Анджелеса, поєднавши спортивну атмосферу із сонячним настроєм.
На світлинах Магучіх позує у спортивному екіпіруванні та сонцезахисних окулярах.
Спортсменка зробила кілька фото просто неба, продемонструвавши невимушений образ під час тренувального періоду.
"У своїй стихії", – підписала публікацію Ярослава.
Нагадаємо, наразі Магучіх готується до зимового сезону та тестує тренувальну базу у Лос-Анджелесі.
Раніше повідомлялося, що на честь зіркової української легкоатлетки назвали астероїд поблизу Юпітера.