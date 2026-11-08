Магучіх показала сонячну фотосесію з Лос-Анджелеса: легкоатлетка поділилася кадрами з тренування

Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх потішила підписників новою фотосесією. Цього разу легкоатлетка опублікувала серію яскравих кадрів із Лос-Анджелеса, поєднавши спортивну атмосферу із сонячним настроєм.

На світлинах Магучіх позує у спортивному екіпіруванні та сонцезахисних окулярах.

Спортсменка зробила кілька фото просто неба, продемонструвавши невимушений образ під час тренувального періоду.

"У своїй стихії", – підписала публікацію Ярослава.

Нагадаємо, наразі Магучіх готується до зимового сезону та тестує тренувальну базу у Лос-Анджелесі.

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Раніше повідомлялося, що на честь зіркової української легкоатлетки назвали астероїд поблизу Юпітера.