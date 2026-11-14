Магучіх запалила танцями під вірусний трек: легкоатлетка показала веселий момент після тренування

Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилася із підписниками гарним настроєм та опублікувала запальне відео своїх танців.

Легкоатлетка, схоже, вирішила трохи розважитися після тренування та продемонструвала свої рухи під популярний музичний трек.

На відео Магучіх постала у спортивному вбранні та енергійно виконує танцювальні рухи під вірусну музику.

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Спортсменка не приховувала позитивних емоцій і вкотре показала, що знаходить час не лише для напруженої роботи на тренуваннях, а й для веселощів.

Свою публікацію Ярослава підписала фразою "More your body" ("Рухай своїм тілом"), додавши відео ще більше невимушеного настрою.

Нагадаємо, наразі Магучіх готується до зимового сезону та тестує тренувальну базу у Лос-Анджелесі.

Напередодні на честь зіркової української легкоатлетки назвали астероїд поблизу Юпітера.

Раніше повідомлялося, що Ярослава поділилася сонячною фотосесією з Лос-Анджелеса.