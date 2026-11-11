Магучіх зачарувала сонячними фото з відпочинку та поділилася важливим життєвим правилом

Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх потішила прихильників новою яскравою фотосесією просто неба.

Олімпійська чемпіонка опублікувала в Instagram кілька сонячних світлин із прогулянки на природі, на яких позує серед скель у мальовничій атмосфері.

Окрім красивих кадрів, спортсменка поділилася роздумами про важливість відпочинку та вміння насолоджуватися життям поза спортивними досягненнями. За словами Магучіх, роки у великому спорті навчили її дисципліни, витримки, терпіння та здатності не здаватися навіть у складні моменти.

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Водночас українка наголосила, що життя не повинно складатися лише з постійного руху вперед і гонитви за результатами. Іноді потрібно зупинитися, видихнути, побути в моменті та оцінити те, що вже маєш.

"Життя – це не тільки про фінішну пряму, а ще й про те, наскільки ти вмієш насолоджуватися дорогою до неї", – написала легкоатлетка.

Нагадаємо, наразі Магучіх готується до зимового сезону та тестує тренувальну базу у Лос-Анджелесі.

Раніше повідомлялося, що на честь зіркової української легкоатлетки назвали астероїд поблизу Юпітера.