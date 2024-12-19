Перестрибне Леброна та навіть чотири капібари: World Athletics зробили колажі на честь рекорду Магучіх

Світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх продовжує вражати своїми досягненнями не лише на спортивних аренах, але й у творчих візуалізаціях.

Організація World Athletics вирішила оригінально відзначити її рекорд, створивши серію креативних зображень під назвою "Речі, які може перестрибнути Ярослава".

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На цих колажах видно, як українська легкоатлетка перестрибує відомого баскетболіста Леброна Джеймса, легендарну статую Венери Мілоської та навіть... чотири капібари!

Ці зображення не лише захопили шанувальників легкої атлетики, але й підкреслили феноменальні результати, які демонструє Магучіх. Її здібності та харизма надихають мільйони, а World Athletics ще раз нагадали світові про неймовірний талант української спортсменки.

Things Yaroslava can jump over…👀@YaraMahuchikh made history at the @MEETINGPARIS earlier this year when she broke a 36-year-old world record in the women’s high jump with an incredible leap of 2.10 metres 💪 pic.twitter.com/2FEQEnTApR — World Athletics (@WorldAthletics) December 18, 2024

Нагадаємо, 2024 рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці Магучіх. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.