Перестрибне Леброна та навіть чотири капібари: World Athletics зробили колажі на честь рекорду Магучіх
Світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх продовжує вражати своїми досягненнями не лише на спортивних аренах, але й у творчих візуалізаціях.
Організація World Athletics вирішила оригінально відзначити її рекорд, створивши серію креативних зображень під назвою "Речі, які може перестрибнути Ярослава".
На цих колажах видно, як українська легкоатлетка перестрибує відомого баскетболіста Леброна Джеймса, легендарну статую Венери Мілоської та навіть... чотири капібари!
Ці зображення не лише захопили шанувальників легкої атлетики, але й підкреслили феноменальні результати, які демонструє Магучіх. Її здібності та харизма надихають мільйони, а World Athletics ще раз нагадали світові про неймовірний талант української спортсменки.
Нагадаємо, 2024 рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці Магучіх. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.
Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.