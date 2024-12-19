Побила всі рекорди за кількістю фотосесій: Магучіх показала ефектні кадри з нової зйомки
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вразила фанатів черговою фотосесію у соціальних мережах.
Олімпійська чемпіонка навіть покепкувала з цього, залишивши відповідний підпис під ефектними знімками.
"Думаю, цієї осені я побила будь-які рекорди за кількістю фотосесій в Україні. Від фешен брендів до затишних домашніх фото".
"Я обожнюю ці фото за те, наскільки вони передають всю мою загадковість при всій моїй відкритості", – написала Ярослава.
Нагадаємо, 2024 рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці Магучіх. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.
Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.