Побила всі рекорди за кількістю фотосесій: Магучіх показала ефектні кадри з нової зйомки

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вразила фанатів черговою фотосесію у соціальних мережах.

Олімпійська чемпіонка навіть покепкувала з цього, залишивши відповідний підпис під ефектними знімками.

" Думаю, цієї осені я побила будь-які рекорди за кількістю фотосесій в Україні. Від фешен брендів до затишних домашніх фото".

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"Я обожнюю ці фото за те, наскільки вони передають всю мою загадковість при всій моїй відкритості", – написала Ярослава.

Нагадаємо, 2024 рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці Магучіх. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.