Збірну України дискваліфікували у чоловічій естафеті 4х100 м на командному ЧЄ-2025

Збірна України з легкої атлетики отримала дискваліфікацію у чоловічій естафеті 4х100 метрів на командному чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє Суспільне.

Свій забіг українські бігуни закінчили четвертими, оновивши рекорд сезону – 39.10 секунд, однак у підсумку їхній результат анулювали. Причиною став заступ лінії бігової доріжки на третьому етапі, який долав Дмитро Янчик.

Через дискваліфікацію українці не заробили очок у командний залік Євро. Також Україну в забігу представили Олександр Сосновенко, Олександр Соколов та Ілля Попов.

Переможцями чоловічої естафети 4х100 м стали Нідерланди.

Напередодні Михайло Кохан з особистим рекордом здобув перемогу в метанні молота, а Олександр Погорілко став другим у забігу на 400 метрів.

Раніше у жіночих стрибках з жердиною Марина Килипко стала другою, а Владислав Шепелєв з особистим рекордом став третім у потрійному стрибку.