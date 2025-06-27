Кохан з особистим рекордом став першим у метанні молота на командному ЧЄ-2025

Український легкоатлет Михайло Кохан здобув перемогу в метанні молота на на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики.

У своїй найкращій спробі він метнув молот на 81,66 м, встановивши свій найкращий результат в кар'єрі. До цього його найкращим результатом було 81,14 метра.

Ба більше, цей показник став найкращим серед українців у цій дисципліні за 21 рік.

Командний чемпіонат Європи з легкої атлетики

Метання молота, чоловіки



Михайло Кохан (Україна) – 81,66 Мерлін Гуммель (Німеччина) – 81,27 Бенсе Галаш (Угорщина) – 80,63

Також це перша перемога України на командному ЧС, раніше другим в забігу на 400 метрів став Олександр Погорілко.

Раніше у жіночих стрибках з жердиною Марина Килипко стала другою.