Кохан з особистим рекордом став першим у метанні молота на командному ЧЄ-2025
Михайло Кохан
ФЛАУ
Український легкоатлет Михайло Кохан здобув перемогу в метанні молота на на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики.
У своїй найкращій спробі він метнув молот на 81,66 м, встановивши свій найкращий результат в кар'єрі. До цього його найкращим результатом було 81,14 метра.
Ба більше, цей показник став найкращим серед українців у цій дисципліні за 21 рік.
Командний чемпіонат Європи з легкої атлетики
Метання молота, чоловіки
- Михайло Кохан (Україна) – 81,66
- Мерлін Гуммель (Німеччина) – 81,27
- Бенсе Галаш (Угорщина) – 80,63
Також це перша перемога України на командному ЧС, раніше другим в забігу на 400 метрів став Олександр Погорілко.
Раніше у жіночих стрибках з жердиною Марина Килипко стала другою.