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Чемпіон Легка атлетика

Кохан з особистим рекордом став першим у метанні молота на командному ЧЄ-2025

Олексій Мурзак — 27 червня 2025, 21:19
Кохан з особистим рекордом став першим у метанні молота на командному ЧЄ-2025
Михайло Кохан
ФЛАУ

Український легкоатлет Михайло Кохан здобув перемогу в метанні молота на на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики.

У своїй найкращій спробі він метнув молот на 81,66 м, встановивши свій найкращий результат в кар'єрі. До цього його найкращим результатом було 81,14 метра.

Ба більше, цей показник став найкращим серед українців у цій дисципліні за 21 рік.

Командний чемпіонат Європи з легкої атлетики

Метання молота, чоловіки

  1. Михайло Кохан (Україна) – 81,66
  2. Мерлін Гуммель (Німеччина) – 81,27
  3. Бенсе Галаш (Угорщина) – 80,63

Також це перша перемога України на командному ЧС, раніше другим в забігу на 400 метрів став Олександр Погорілко.

Раніше у жіночих стрибках з жердиною Марина Килипко стала другою.

Легка атлетика метання Чемпіонат Європи Михайло Кохан

Михайло Кохан

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