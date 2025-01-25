Визначився склад збірної України на жіночу естафету в Антгольці

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на естафету, яка 26 січня відбудеться в межах 6-го етапу Кубку світу, що проходить в Антгольці.

Так. участь у гонці візьмуть Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.

Початок естафети о 13:05 за київським часом.

Склад збірної України на жіночу естафету

10-1. Ірина Петренко

10-2. Юлія Джима

10-3. Анастасія Меркушина

10-4. Христина Дмитренко

Нагадаємо, у суботу, 25 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться чоловіча естафета, в якій наша команда фінішувала 8-ю.