Визначився склад збірної України на жіночу естафету в Антгольці
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на естафету, яка 26 січня відбудеться в межах 6-го етапу Кубку світу, що проходить в Антгольці.
Так. участь у гонці візьмуть Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.
Початок естафети о 13:05 за київським часом.
Склад збірної України на жіночу естафету
10-1. Ірина Петренко
10-2. Юлія Джима
10-3. Анастасія Меркушина
10-4. Христина Дмитренко
Нагадаємо, у суботу, 25 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться чоловіча естафета, в якій наша команда фінішувала 8-ю.