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Визначився склад збірної України на жіночу естафету в Антгольці

Олексій Мурзак — 25 січня 2025, 20:34
Визначився склад збірної України на жіночу естафету в Антгольці
Юлія Джима
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команди на естафету, яка 26 січня відбудеться в межах 6-го етапу Кубку світу, що проходить в Антгольці.

Так. участь у гонці візьмуть Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.

Початок естафети о 13:05 за київським часом.

Склад збірної України на жіночу естафету

10-1. Ірина Петренко

10-2. Юлія Джима

10-3. Анастасія Меркушина

10-4. Христина Дмитренко

Нагадаємо, у суботу, 25 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться чоловіча естафета, в якій наша команда фінішувала 8-ю.

Анастасія Меркушина Юлія Джима естафета Кубок світу з біатлону Ірина Петренко Христина Дмитренко

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