Дискваліфікація США та вирішальні 0,07 секунди: Канада виграла золото в естафеті 4×100 метрів

Збірна Канади здобула золоту медаль в естафеті 4х100 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Канадська команда, у складі Аарона Брауна, Джерома Блейка, Брендона Родні та Андре де Грасса, подолала дистанцію за 37,50 секунд. Другими до фінішу дісталися представники Південної Африки. Трійку замкнула Велика Британія.

1. 🥇 Канада — 37,50;

2. 🥈 Південна Африка — 37,57;

3. 🥉 Велика Британія — 37,61.

Зазначимо, що збірна США сенсаційно отримала дискваліфікацію в естафеті. Американець Коулмен не зміг передати паличку Кенету Беднареку після першого етапу, врізавшись в нього.

Також зі змагання знявся триразовий призер Олімпіади Ноа Лайс, який напередодні захворів на COVID-19. За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.