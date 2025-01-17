Збірна України визначилася зі складом на жіночу естафету в Рупольдингу

Визначився склад жіночої збірної України з біатлону, яка виступить в естафеті в німецькому Рупольдингу.

Імена тих, хто виступить у цій гонці, повідомляє Суспільне.

Згідно з джерелом, в естафеті братимуть участь Олена Городна, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко.

Жіноча естафета п'ятого етапу Кубку світу пройде в суботу, 18 січня. Старт гонки запланований на 15:20 за київським часом.

Нагадаємо, що сьогодні в Рупольдингу відбулася естафета серед чоловіків. Збірна України опинилася в першій десятці, продемонструвавши шостий результат.

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