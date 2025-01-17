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Збірна України визначилася зі складом на жіночу естафету в Рупольдингу

Олексій Погорелов — 17 січня 2025, 17:46
Збірна України визначилася зі складом на жіночу естафету в Рупольдингу
Олена Городна
Getty Images

Визначився склад жіночої збірної України з біатлону, яка виступить в естафеті в німецькому Рупольдингу.

Імена тих, хто виступить у цій гонці, повідомляє Суспільне.

Згідно з джерелом, в естафеті братимуть участь Олена Городна, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко.

Жіноча естафета п'ятого етапу Кубку світу пройде в суботу, 18 січня. Старт гонки запланований на 15:20 за київським часом.

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Нагадаємо, що сьогодні в Рупольдингу відбулася естафета серед чоловіків. Збірна України опинилася в першій десятці, продемонструвавши шостий результат.

На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх гонок Кубку світу з біатлону сезону-2024/25.

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