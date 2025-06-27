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Погорілко з національним рекордом став другим на командному чемпіонаті Європи

Олександр Булава — 27 червня 2025, 20:51
Погорілко з національним рекордом став другим на командному чемпіонаті Європи
Олександр Погорілко
Дмитро Путінцев / ФЛАУ

Українець Олександр Погорілко виступив на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який проходить у Мадриді, Іспанія.

Сьогодні, 26 червня, відбувся забіг на 400 метрів серед чоловіків, у якому виступив 25-річний українець. Погорілко подолав дистанцію за 44.81 секунди та став другим. Також цей результат став новим національним рекордом України.

Результати бігу на 400 метрів

  1. Семюел Ріардон (Велика Британія) – 44,60
  2. Олександр Погорілко (Україна) – 44,81
  3. Патрік Саймон Еньїнгі (Угорщина) – 44,84

Раніше у жіночих стрибках з жердиною Марина Килипко стала другою.

Командний чемпіонат Європи триватиме до 29 червня включно. Україну на змаганнях представляють 43 спортсмени, які візьмуть участь у 19 видах програми континентальної першості.

Олександр Погорілко

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