Шепелєв з особистим рекордом став третім на командному чемпіонаті Європи

Українець Владислав Шепелєв завершив виступи на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який триває у Мадриді, Іспанія.

У потрійному стрибку українець у першій спробі показав результат 16.83 м, що стало його особистим рекордом. Він покращив попередній рекорд на 4 см.

Надалі Шепелєв не зміг покращити свій результат у першій спробі та у підсумку став третім.

Напередодні Михайло Кохан з особистим рекордом здобув перемогу в метанні молота, а Олександр Погорілко став другим у забігу на 400 метрів.

Раніше у жіночих стрибках з жердиною Марина Килипко стала другою.

Командний чемпіонат Європи триватиме до 29 червня включно. Україну на змаганнях представляють 43 спортсмени, які візьмуть участь у 19 видах програми континентальної першості.