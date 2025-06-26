Килипко з найкращим результатом за 4 роки посіла друге місце на командному ЧЄ

Українська легкоатлетка Марина Килипко зайняла друге місце у секторі для стрибків з жердиною у нульовий день командного чемпіонату Європи 2025.

Спочатку Килипко стрибнула на 4,55 з третьої спроби, які стали для неї найкращим результатом сезону й забезпечили їй щонайменше третє місце. А потім, з другої, вона подолала й 4,65, залишивши позаду чинну чемпіонку Європи – швейцарку Ангеліку Мозер, сезон для якої складається не найлегшим чином.

На 4,70 крім Килипко в секторі лишалася лише чешка Амелі Свабікова. Проте, згідно з правилами командних чемпіонатів Європи, у Марини на цій висоті лишалася одна спроба (в атлетів є право припустися в сумі не більше чотирьох помилок упродовж змагань, проте не більше трьох на одній висоті).

Підкорити 4,70 Килипко все ж не вдалося, вона посіла друге місце. До слова, це найкращий результат Марини за чотири роки.

Командний ЧЄ-2025. Стрибки з жердиною, жінки

1. Амаліє Швабікова (Чехія) – 4,65 м

2. Марина Килипко (Україна) – 4,65 м

3. Анжеліка Мосер (Швейцарія) – 4,55 м

Командний чемпіонат Європи відбувається в іспанському Мадриді й триватиме до 29 червня включно. Україну на змаганнях представляють 43 спортсмени, які візьмуть участь у 19 видах програми континентальної першості.

Раніше Килипко з найкращим результатом за чотири роки перемогла на Кубку України.