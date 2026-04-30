Україна оголосила склад на змішану естафету World Athletics Relays 2026

Збірна України назвала склад команди на змішану естафету, яка відбудеться в межах World Athletics Relays – одного з найочікуваніших стартів сезону у спринтерських естафетах.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Україна буде представлена у змішаній естафеті 4×100 м. До складу команди увійшли: Діана Гончаренко, Анна Карандукова, Даниїл Хаван, Давид Кулаковський, Ілля Попов та Олександр Соколов.

Змагання відбудуться 2 і 3 травня у столиці Ботсвани Габороне. На турнір заявлено 723 атлетів і атлеток з 40 федерацій.

На доріжку вийдуть топзбірні світу: чемпіони світу США, олімпійські чемпіони Канади та чинні переможці змагань – Південна Африка. Суперники боротимуться за медалі й призові, а також за кваліфікацію на чемпіонат світу 2027 року, який проходитиме у Пекіні.

У чоловічій естафеті 4×100 м заявлено 22 команди, серед яких усі країни-переможниці World Relays в історії – США, Ямайка, Бразилія, Італія та ПАР.

