23-річний легкоатлет зі Шрі-Ланки став переможцем абсолютного ЧС-2026 у метанні списа

23-річний Румеш Таранга зі Шрі-Ланки став абсолютним чемпіоном світу у змаганнях з метання списа.

Його найкращий кидок склав 91.09 метра.

Це подарувало йому 4.91 метра відриву від зіркового гренадця Андерсона Пітерса, який посів друге місце. Він є "бронзовим" призером літньої Олімпіади 2024 року в Парижі. Третє місце посів представник Німеччини та чинний чемпіон Європи у цій дисципліні Юліан Вебер.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Метання списа, чоловіки

Румеш Таранга (Шрі-Ланка) – 91,09 Андерсон Пітерс (Гренада) – 86,18 Юліан Вебер (Німеччина) – 85,89

Зауважимо, що Таранга у цьому році також здобув чемпіонство на етапі Діамантової ліги та на Іграх Співдружності.

Зауважимо, що цьогорічний абсолютний чемпіонат світу є першим в історії. Турнір заснували у 2024 році, і нині він проводиться вперше. Призовий фонд за перемогу на ньому становить 150 тисяч доларів.

Турнір проходить з 11 по 13 вересня 2026 року в Будапешті, Угорщина. Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Нагадаємо, що Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який зупинився за крок до п'єдесталу.