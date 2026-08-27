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Три українки в секторі: анонс онлайн-трансляції стрибків у висоту на Діамантовій лізі в Цюриху

Денис Іваненко — 27 серпня 2026, 12:49
Три українки в секторі: анонс онлайн-трансляції стрибків у висоту на Діамантовій лізі в Цюриху
Ярослава Магучіх
Getty Images

У четвер, 27 серпня, в Цюриху відбудеться останній етап Діамантової ліги-2026.

У жіночих стрибках у висоту Україну представлять три спортсменки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Змагання розпочнуться о 19:27 за київським часом.

Стежте за онлайн-трансляцією, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".

Плеєр із трансляцією буде додано ближче до початку змагань.

Зазначимо, що за підсумками цього етапу визначаться шість учасниць фіналу престижної серії. Світова рекордсменка вже гарантувала собі там місце, а інші двоє будуть боротись за це право.

Загалом до стартового списку жіночих стрибків у висоту увійшли десять атлеток. Серед суперниць українок – австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, полька Марія Жодзік, представниця Чорногорії Марія Вукович, сербка Ангеліна Топич, стрибунка з Ямайки Ламара Дістін та швейцарка Маріт-Терезе Енгондо.

Топ-10 заліку Діамантової ліги перед заключним етапом

  • Ярослава Магучіх – 23 очки
  • Елеонор Паттерсон – 23
  • Ірина Геращенко – 14
  • Ангеліна Топич – 14
  • Нікола Оліслагерс – 13
  • Юлія Левченко – 13
  • Ламара Дістін – 12
  • Марія Жодзік – 12
  • Черіті Хафнагел – 6
  • Марія Вукович – 5

Нагадаємо, що на кожному етапі Діамантової ліги спортсмени отримують 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 або 1 очко за місця з першого по восьме відповідно.

Фінальний етап відбудеться на початку осені у Брюсселі. Він триватиме 4-5 вересня.

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