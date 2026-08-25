Дорощук втретє поспіль відібрався у фінал сезону Діамантової ліги

Український стрибун у висоту Олег Дорощук відібрався у фінал сезону-2026 Діамантової ліги. Він посів друге місце в заліку турніру в чоловічих стрибках у висоту з 18 очками, до фіналу відбираються 6 кращих.

Учасники фіналу в стрибках у висоту (чоловіки):

Маттео Сіолі (Італія) — 19 очок Олег Дорощук (Україна) — 18 Ромейн Бекфорд (Ямайка) — 18 Матеуш Колодзейський (Польща) — 12 Ерік Портільйо (Мексика) — 12 Джанмарко Тамбері (Італія) — 11

Запасні: Джуваон Гаррісон (США, 11 очок), Мутаз Баршим (Катар, 10 очок), Тайус Вілсон (США, 8 очок).

Остаточний список учасників фіналу в усіх дисциплінах стане відомий після етапу в Цюриху (27 серпня), проте змагання з чоловічих стрибків у висоту там не заплановані.

Дорощук у поточному сезону виступив на трьох етапах Діамантової ліги: перемога в Монако, третє місце в досі та п'яте – в Сілезії.

Для Дорощука це третє поспіль потрапляння у фінал сезону в Діамантовій лізі. Сам фінал цього року відбудеться 4-5 вересня в Брюсселі.

Зазначимо, що у жіночих стрибках у висоту Ярослава Магучіх очолює залік і вже достроково гарантувала собі участь. Ірина Геращенко та Юлія Левченко посідають 3 і 6 місця відповідно.