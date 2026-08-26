Магучіх гарантувала путівку у фінал Діамантової ліги, Левченко та Геращенко у боротьбі: ситуація перед етапом у Цюриху

27 серпня у Цюриху відбудеться заключний етап Діамантової ліги сезону-2026. У жіночих стрибках у висоту Україну представлять одразу три спортсменки – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. За підсумками змагань визначаться всі учасниці фіналу престижної серії.

До фіналу Діамантової ліги проходять шість найкращих спортсменок у кожній дисципліні за набраними протягом сезону очками. Перед заключним етапом одне місце у фіналі вже гарантовано українці Ярославі Магучіх. Вона очолює залік стрибків у висоту з 23 очками, здобувши перемоги у Рабаті та Сілезії, а також посівши друге місце в Лондоні.

У прохідній зоні наразі перебувають ще дві українки. Ірина Геращенко посідає третє місце з 14 очками. Цього сезону вона двічі ставала срібною призеркою етапів Діамантової ліги – у Сямені та Сілезії. У Польщі Геращенко також встановила найкращий результат сезону, подолавши 1,98 м.

Юлія Левченко йде шостою з 13 очками. Українка виграла етап у Сямені, стала четвертою в Рабаті, а в Сілезії після повернення до змагань посіла дев'яте місце. Її перевага над спортсменками, які перебувають за межами топ-6, мінімальна, тож путівку у фінал ще потрібно підтвердити.

Топ-10 заліку Діамантової ліги перед заключним етапом

Ярослава Магучіх – 23 очки. Елеонор Паттерсон – 23 Ірина Геращенко – 14 Ангеліна Топич – 14 Нікола Оліслагерс – 13 Юлія Левченко – 13 Ламара Дістін – 12 Марія Жодзік – 12 Черіті Хафнагел – 6 Марія Вукович – 5

Безпосередньо за місця у фінальній шістці боротимуться також сербка Ангеліна Топич, яка йде четвертою з 14 очками, та австралійка Нікола Оліслагерс – п'ята з 13 очками. За межами прохідної зони перебувають ямайка Ламара Дістін та полька Марія Жодзік – у них по 12 очок.

Змагання у жіночих стрибках у висоту в Цюриху розпочнуться 27 серпня о 19:27 за київським часом.

Раніше у чоловічих стрибках у висоту українець Олег Дорощук втретє поспіль відібрався у фінал сезону Діамантової ліги. Фінал відбудеться 4-5 вересня у Брюсселі (Бельгія).