Багамська бігунка оновила власний світовий рекорд на ЧС-2026

Багамська бігунка Девінн Чарлтон встановила новий світовий рекорд на дистанції 60 метрів з бар'єрами. Сталося це на чемпіонаті світу-2026 в приміщенні, що триває у польському Торуні.

Чарлтон здобула перемогу, показавши результат 7.65 секунд. Таким чином вона оновила власний світовий рекорд, який показала на ЧС-2024 у Глазго – 7,67 секунди.

"Срібло" виборола представниця Нідерландів Надін Віссер, яка показала найкращий результат сезону. Трійку найкращих замкнула полька Пія Скшишовська.

Чемпіонат світу-2026 з легкої атлетики у приміщенні.

Біг на 60 метрів з бар'єрами, жінки:

🥇 Девінн Чарлтон (Багамські Острови) – 7,65 🥈 Надін Віссер (Нідерланди) – 7,73 🥉 Пія Скшишовська (Польща) – 7,73

Раніше перемогу в жіночому бігу на 3000 метрів здобула Надя Баттоклетті з Італії (8:57.64), яка випередила Емілі Маккей зі США та австралійку Джессіку Халл.

Також напередодні відбувся фінал у бігу на 400 метрів, де тріумфував канадець Крістофер Моралес-Вільямс. Представник Швеції Арман Дюплантіс здобув чергове "золото" зі стрибків з жердиною. А потім 20-річна легкоатлетка з Чехії Лурдес Глорія Мануель одержала чемпіонство з бігу на 400 метрів.