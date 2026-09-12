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Він народився не в той час: історія Караліса – єдиної людини, що кинула виклик ері Дюплантіса

Микола Дендак — 12 вересня 2026, 19:00
Getty Images
Він народився не в той час: історія Караліса – єдиної людини, що кинула виклик ері Дюплантіса

8 лютого 2020 року. Саме в цей день чоловічі стрибки з жердиною втратили будь-яку інтригу – 20-річний швед Арман Дюплантіс вперше побив світовий рекорд, підкоривши 6,17 метра.

Все. Після того змагання можна було й не дивитися. З того часу турніри проходили за однаковим сценарієм – Дюплантіс достроково гарантує собі перемогу, після чого б'є власний же рекорд, кожен раз на 1 сантиметр.

Так було вже 14 разів… І, скоріше за все, тривало би й надалі, якби не наш сьогоднішній герой.

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Еммануїл Караліс завжди йшов пліч-о-пліч з легендарним шведом. Вони народилися в один рік та разом змагалися на юнацьких рівнях. Але Дюплантіс завжди перемагав.

Коли хлопці перейшли на дорослий рівень – різниця зросла ще більше. Швед клепав рекорд за рекордом, починаючи з 2020-го, поки Караліс ніяк не міг побороти планку в 6 метрів.

Лише 25 серпня 2024 року Еммануїл підкорив цю висоту. Але до Мондо було дуже далеко – того ж дня той побив черговий рекорд, стрибнувши 6,26 метра.

Рівно через 2 роки сталося те, у що важко повірити й досі – ері Дюплантіса кинули виклик. І зробив це саме Еммануїл Караліс. Це було щось величне – чи не вперше в історії світовий рекорд намагалися побити одразу двоє стрибунів.

За два тижні ситуація повторилася – вже на абсолютному чемпіонаті світу. Знову в секторі залишилися лише Мондо та Караліс. Сондре Гуттормсен, що посів 3 місце, не подолав навіть 6 метрів, а ці двоє боролися на висоті 6,25.

Так, перемогу знову святкував Дюплантіс – вже 50-ту в особистих протистояннях, але вона знову була непростою. Коли взагалі Арману востаннє було так важко перемогти?

Тож хто такий Еммануїл Караліс – людина, що кинула виклик легендарному Дюплантісу?

Всупереч, а не завдяки

Для родини нашого героя спорт – частина життя. Батько Караліса був десятиборцем, мати – стрибункою в довжину, сестра-близнючка займалася семиборством та навіть вигравала чемпіонат Греції у своїй віковій групі.

А Еммануїл пробував себе у різних видах: плавання, баскетбол, тхеквондо та футбол. Проте вирішив піти стопами батька – стати десятиборцем.

Першим кроком було – навчитися стрибків із жердиною. Першим і останнім.

Хлопець закохався у цей вид спорту, а той відповів йому взаємністю. Вже у 15 років Караліс повторив рекорд свого батька – 4,80 метрів. Попереду були ще більші висоти, рекордні планки та… расизм і депресія.

"Я стикався з расизмом і депресією. У мене був один чи два роки, коли я не міг виступати так добре, як хотів.

Коли я був молодим у Греції, мені казали, що чорношкірі люди не стрибають з жердиною. Але я став першим чорношкірим, який коли-небудь стрибав на шість метрів", – розповідає наш герой.

Проблем додавала ще й дислексія – як і його батько, Еммануїл мав труднощі з читанням і письмом. Попри це, хлопець не покинув спорт.

Навпаки, поринув у нього з головою – встановив світовий рекорд серед дітей та підлітків, у 2015 році здобув "бронзу" чемпіонату світу U-18, поступившись, до речі, Дюплантісу, у 2016-му став чемпіоном Європи U-18.

Але раптом – жахлива травма. Лікарі казали, що це кінець, він вже не зможе показувати свій рівень.

"Коли мені було 18 років, я отримав дуже серйозну травму – у мене був кістковий набряк у ногах, і він був настільки сильним… Лікар сказав моїй мамі, що я не зможу повернутися до того рівня, на якому був раніше", – згадує той момент Караліс.

Тоді чому ж він зараз тут? Змагається на рівних з найбільшою зіркою стрибків з жердиною в історії?

Бо з ним завжди була родина.

"Любов, яку я відчуваю до своєї родини, була тим, що справді змушувало мене боротися та вірити... Я не думав, що зможу знову досягти цього рівня. Коли твої батьки так сильно вірять, твоя родина – це світло.

Мені дуже пощастило, що в мене є ці батьки, які допомогли мені побачити це світло та витягнути мене з травм, расизму, депресії. Мені пощастило, і я вдячний за цю родину. Вони виховали мене таким, і я все сприймаю позитивно".

Коли ера Дюплантіса похитнулася вперше

В той час, як Дюплантіс вже на повну переписував історію, Караліс продовжував змагатися на молодіжному рівні. У 2019-му виграв "срібло" чемпіонату Європи U-23, у 2021-му – повторив цей результат.

Вони були з різних світів.

На Олімпійських іграх 2021 Еммануїл показав найкращий особистий результат – і це було лише 4 місце. Так само найкращий стрибок у сезоні зробив Тьягу Брас да Сілва, власний рекорд побив Крістофер Нільсен.

А що ж Дюплантіс? Без жодної помилки підкорив 6,02, чого вже вистачило для "золота", тому одразу ж підняв планку на світовий рекорд.

Коли всі спортсмени буквально стрибали вище своєї голови, Мондо граючись забирав золоту медаль… 6 метрів за всю історію долало близько 30 спортсменів – для Дюплантіса це була звичайна розминка.

Ті змагання показали, наскільки велика різниця між спортсменами. І, водночас, надихнули нашого героя.

Уже наступного року Еммануїл виборов два "срібла" чемпіонату Європи, у 2024-му фінішував другим на ЧЄ та третім на ЧС, і на такому тлі підходив до Олімпійських ігор 2024.

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Караліс показує надзвичайну майстерність, безпомилково бере висоту за висотою – 5,50, 5,70, 5,80, 5,85, навіть 5,90 – чудова робота від грека. Всі опоненти бодай раз помилилися, тож лідирує саме Еммануїл.

А далі – невдалий стрибок на 5,95, тоді як американець Сем Кендрікс бере цю висоту з першої спроби. Караліс переносить планку та атакує заповітні 6 метрів.

Перша спроба – невдала. Останній шанс зачепитися за перемогу – планка знову падає… Так, Кендрікс також не підкорив 6 метрів, але він стрибнув 5,95, тож саме американець опинився вище.

А тоді у сектор виходить Дюплантіс та б'є черговий рекорд – цього разу вже 6,25 метра. Ну і як з таким змагатися?

Тим не менш, Олімпіаду-2024 Караліс завершить з історичною "бронзою". А вже за кілька тижнів підкорить заповітні 6 метрів.

Еммануїл Караліс (праворуч) та Мондо Дюплантіс (по центру) на Олімпіаді-2024
Еммануїл Караліс (праворуч) та Мондо Дюплантіс (по центру) на Олімпіаді-2024
Getty Images

"Звичайно, виграти олімпійську медаль – це щось грандіозне у 24 роки, але мій найбільший крок – це стрибок понад шість метрів. Це те, про що я завжди мріяв. Я це зробив, і тепер почуваюся впевненіше, ніж будь-коли.

Я відчуваю, що можу почати думати про більші висоти. Я того ж віку, що й Мондо, тому сподіваюся, що ми продовжимо – Мондо робитиме те, що робить, і я сподіваюся, що зможу почати наближатися до нього", – каже Караліс.

Що ж, так і сталося. Саме той стрибок став початком погоні грека за своїм одвічним суперником. Відтоді наш герой почав стабільно стрибати 6+ метрів, переписуючи рекорд за рекордом.

І якби не Мондо – вони були б світовими… чи ні?

Він народився саме вчасно

"Усі кажуть, що я народився не в той час. Але я кажу протилежне – я народився в правильну епоху".

Коли дивишся на результати – закрадається думка, що без Дюплантіса наш герой був би найкращим.

Воно й зрозуміло – у Караліса вже десятки срібних медалей та результати, яких за будь-якої іншої епохи могло б вистачити для світових рекордів. Тож не дивно, що часто лунає думка про "не той час".

Фатальна помилка.

"Мені доводиться стрибати з таким хлопцем, як Мондо, який робить такі неймовірні речі, і в мене є за ким постійно рухатись.Сподіваюся, що я повільно, але впевнено підштовхую його. Він підштовхує мене, і ми всі підштовхуємо один одного, щоб виявити в собі найкраще".

Це саме Дюплантіс створив свого головного конкурента. Це він надихнув свого одвічного суперника на нові висоти, він показав, що 6 метрів – далеко не межа.

І та космічна різниця в рівні, що була кілька років тому, скоротилася до якихось 5 сантиметрів. На двох турнірах поспіль.

Кожна ера рано чи пізно закінчується і рекорди не триматимуться вічно.Тож якщо хтось і зможе зупинити домінацію Дюплантіса, то це має бути саме Караліс. Погодьтеся, це був би найкращий фінал.

"Сподіваюся, що зможу стрибати з Мондо до кінця своєї кар'єри, бо він мій близький друг. Сподіваюся, що через десять років, коли ми постаріємо, ми все ще будемо стрибати один проти одного та писати власну історію".

Легка атлетика Арман Дюплантіс стрибки з жердиною