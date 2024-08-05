Швед Дюплантіс зі світовим рекордом здобув золото Олімпіади-2024 зі стрибків із жердиною

Шведський легкоатлет, дворазовий чемпіон світу Арман Дюплантіс, побив власний світовий рекорд зі стрибків із жердиною на Олімпійських іграх 2024.

Він здобув золоту медаль, для якої йому вистачило і 6 метрів рівно. Після цієї висоти він замахнувся на олімпійський рекорд і встановив його, стрибнувши на 6,10 м.

Але і на цьому швед не зупинився та вирішив побити світовий рекорд. Перші дві спроби були невдалими для Дюплантіса, проте з вирішального третього стрибка він підкорив висоту 6,25 м.

Для 24-річного Дюплантіса це друге золото Ігор, перше він виборов у Токіо-2020, взявши висоту 6,02 метра. Срібним призером став американець Гевін Сем Кендрікс, а бронзову нагороду завоював грек Еммануїл Караліс.

1. 🥇 Арман Дюплантіс (Швеція) — 6,25.

2. 🥈 Гевін Сем Кендрікс (США) — 5,95.

3. 🥉 Еммануїл Караліс (Греція) — 5,90.

Чемпіон проводить текстову трансляцію десятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.