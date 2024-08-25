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Дюплантіс та Інгебрігтсен встановили нові світові рекорди на етапі Діамантової ліги в Польщі

Ігор Чернявський — 25 серпня, 19:15
Дюплантіс та Інгебрігтсен встановили нові світові рекорди на етапі Діамантової ліги в Польщі
Getty Images

На етапі Діамантової ліги в Хожуві, Польща, було встановлено два світових рекорди.

Норвежець Якоб Інгебрігтсен став новим світовим рекордсменом у бігу на 3 кілометри. Він подолав дистанцію за 7:17,55 хвилини. Попередній рекорд (7:20,67 хв) належав кенійцю Даніелю Комену і тримався 28 років.

Швед Арман Дюплантіс вчергове покращив світовий рекорд у стрибках з жердиною. Цього разу йому підкорилася висота 6,26 метра. У порівнянні з попереднім рекордом, який був встановлений ним же на Олімпійських іграх-2024, Арман покращив результат на 1 сантиметр.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Парижі Дюплантіс та Інгебрігтсен здобули золоті медалі у своїх дисциплінах.

Діамантова ліга Легка атлетика Арман Дюплантіс Якоб Інгебрігтсен

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