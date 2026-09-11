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Дюплантіс став чемпіоном абсолютного ЧС-2026 у стрибках із жердиною

Олексій Мурзак — 11 вересня 2026, 23:42
Дюплантіс став чемпіоном абсолютного ЧС-2026 у стрибках із жердиною
Арман Дюплантіс
Getty Images

Шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс став абсолютним чемпіоном світу з легкої атлетики.

Його підсумковий результат склав 6,20 м, за яким він випередив грека Еммануїла Караліса (6,15 м).

У статусі переможця Мондо вирішив побити світовий рекорд, піднявши планку на 6,32 м, але подолати цю висоту не зміг.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Стрибки з жердиною, чоловіки

  1. Арман Дюплантіс (Швеція) – 6,20 м
  2. Еммануїл Караліс (Греція) – 6,15 м
  3. Сондре Гуттормсен (Норвегія) – 5,95 м

Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в суботу, 12 вересня.

З розкладом можна ознайомитися ТУТ.

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Легка атлетика Арман Дюплантіс стрибки з жердиною

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