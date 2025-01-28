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Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор та світовий рекордсмен отримав почесну нагороду від короля Швеції

Руслан Травкін — 28 січня 2025, 20:50
Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор та світовий рекордсмен отримав почесну нагороду від короля Швеції
Арман Дюплантіс
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Світовий рекордсмен та дворазовий олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною Арман Дюплантіс отримав медаль Його Величності Короля за досягнення для шведського спорту.

Про це пише Fvn.no.

Окрім Дюплантіса, ще семеро людей отримають почесну нагороду за видатні результати у своїх видах спорту.

Шість інших нагород отримали Хенрік фон Екерманн (кінний спорт), Тобіас Фредрікссон (лижні гонки), Бйорн Лінд (лижні гонки), Хелен Ріпа (лижі/каное), Даніель Стол (легка атлетика), Марта (футбол) та Анна Війк (флорбол).

Єдиним іноземним представником тут є бразилійка Марта. Футболістка, яка нещодавно продовжила контракт з Орландо, в Швеції грала за Умео (2004-2008), Тіресо (2012-2014) та Розенгард (2014-2017). Разом із командами вона 7 разів ставала чемпіонкою Швеції.

Легка атлетика Олімпійські ігри Арман Дюплантіс

Арман Дюплантіс

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