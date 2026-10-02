Дюплантіс пропустить зимовий сезон 2027 року заради відновлення організму

Олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен Арман Дюплантіс пропустить всі змагання у приміщенні у зимовому сезоні 2027 року, оскільки хоче дати своєму організму можливість відновитися.

Про це повідомляє Шведська федерація легкої атлетики.

"Я ухвалив це рішення, щоб дати своєму тілу необхідний відпочинок і підготуватися так, щоб показати максимальні результати після повернення до змагань", – зазначив Дюплантіс.

Таким чином, шведський легкоатлет вже втретє поспіль пропустить європейську першість у приміщенні, на якій останній раз змагався у 2023 році. Також він не візьме участі на шведському турнірі Mondo Classic, який був названий на його честь.

Дюплантіс планує використати вільний час для підготовки до змагань у відкритому повітрі.

"Я зосереджуся на тому, щоб добре тренуватися та готуватися до сезону на відкритому повітрі 2027 року, який триватиме від початку травня до чемпіонату світу в середині вересня", – заявив він.

Нагадаємо, що упродовж цього сезону швед став першим абсолютним чемпіоном світу у стрибках із жердиною, вже у вп'ятнадцяте побив власний світовий рекорд і тріумфував на світовій першості у приміщенні, встановивши новий найкращий результат, який здобувався на цьому турнірі.

Утім, на етапі Діамантової ліги в Лондоні (Велика Британія) Дюплантіс посів друге місце, взявши участь у змаганнях з ушкодженням. Через травму швед вимушений був знятися з фіналу турніру.