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Я ще не досягнув свого максимуму: Дюплантіс зробив заяву напередодні ЧС-2025

Руслан Травкін — 20 березня 2025, 23:10
Я ще не досягнув свого максимуму: Дюплантіс зробив заяву напередодні ЧС-2025
Арман Дюплантіс
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Стрибун з жердиною Арман Дюплантіс заявив, що ще не досягнув свого максимуму.

Про це він сказав напередодні чемпіонату світу в приміщенні. Його слова цитує A Bola.

"Я відчуваю, що ще не досяг того стрибка, який я вважаю своїм максимумом. Я впевнений, що маю тенденцію до зростання і мені ще потрібно зробити великі стрибки", – сказав шведський спортсмен.
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Чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні пройде з 21 по 23 березня у китайському Нанкіні.

Зазначимо, що нещодавно він водинадцяте встановив світовий рекорд. На етапі Світового туру 2025 у приміщеннях, який проходив у Мадриді, Арман зумів подолати висоту 6 м 27 см.

Нагадаємо, нещодавно дворазовий олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною отримав медаль Його Величності Короля Швеції за досягнення для шведського спорту.

Легка атлетика Арман Дюплантіс

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