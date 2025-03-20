Я ще не досягнув свого максимуму: Дюплантіс зробив заяву напередодні ЧС-2025

Стрибун з жердиною Арман Дюплантіс заявив, що ще не досягнув свого максимуму.

Про це він сказав напередодні чемпіонату світу в приміщенні. Його слова цитує A Bola.

" Я відчуваю, що ще не досяг того стрибка, який я вважаю своїм максимумом. Я впевнений, що маю тенденцію до зростання і мені ще потрібно зробити великі стрибки", – сказав шведський спортсмен.

Чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики у приміщенні пройде з 21 по 23 березня у китайському Нанкіні.

Зазначимо, що нещодавно він водинадцяте встановив світовий рекорд. На етапі Світового туру 2025 у приміщеннях, який проходив у Мадриді, Арман зумів подолати висоту 6 м 27 см.

Нагадаємо, нещодавно дворазовий олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною отримав медаль Його Величності Короля Швеції за досягнення для шведського спорту.